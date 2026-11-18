Szefowa brytyjskiego MSW Shabana Mahmood poparła zakaz uczestnictwa funkcjonariuszy policji w wydarzeniach Pride w mundurach. Oświadczyła, że nowy standard bezstronności jest potrzebny, aby odbudować zaufanie społeczne do organów ścigania, informuje The Guardian.

Argument o bezstronności

Mahmood powołała się na przypadek w Northumbrii, gdzie funkcjonariusze policji wzięli udział w wydarzeniu Pride w ubiegłym roku. Sąd uznał, że naruszyło to obowiązek bezstronności. Według minister na takich marszach mogą być aktywiści, w tym zajmujący się kwestiami tożsamości płciowej, które obecnie są przedmiotem sporów, dlatego udział funkcjonariuszy obok nich może wyglądać jak akt polityczny.

Jednocześnie szefowa MSW odrzuciła twierdzenia o systematycznym lub regularnym „dwupoziomowym” modelu pracy policji w kraju. Przyznała, że zdarzały się pojedyncze przykłady odmiennego traktowania, które wpłynęły na zaufanie do policji i przyczyniły się do rozpowszechnienia takiego przekonania.

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Reakcja przedstawicieli policji

Zastępca komisarza policji City of London Nick Adams, który odpowiada również za kwestie LGBTQ+ wśród kierownictwa policji, skrytykował sformułowanie, że tematy LGBTQ+ są kontrowersyjne. Jak stwierdził, taka retoryka sprawia, że osoby LGBTQ+ w policji i społeczeństwie czują się mniej bezpieczne i mniej cenione. Podkreślił, że LGBTQ+ jest cechą chronioną prawem.

W przyszłym tygodniu policja hrabstwa Wiltshire stanie przed sądem w związku z ustawieniem stoiska podczas wydarzenia Pride w Swindon. Pozew wiąże się z twierdzeniami, że stoisko świadczyło o braku neutralności policji w kontekście sporów dotyczących praw osób transpłciowych.

Mahmood oświadczyła również, że organy ścigania powinny współpracować ze społecznościami w kwestiach lokalnych, ale nie z grupami aktywistycznymi, które promują własną agendę polityczną. Przewodniczący National Police Chiefs’ Council Gavin Stephens podkreślił, że zaufanie społeczne zależy od tego, czy ludzie uznają policję za sprawiedliwą i bezstronną, a różnorodność wzmacnia tę służbę.

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