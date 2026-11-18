Komitet Izby Reprezentantów USA rozpoczął kontrolę Nvidii — Anadolu Agency
W USA Komisja Izby Reprezentantów ds. Energii i Handlu rozpoczęła kontrolę nadzorczą wobec Nvidii w sprawie tego, jak firma reagowała na zarzuty dotyczące jej byłego dyrektora generalnego Jensena Huanga, możliwego ingerowania w federalne śledztwo oraz prawdopodobnie nielegalnego eksportu półprzewodników do Chin.
Przewodniczący komisji Brett Guthrie w liście z 18 listopada zwrócił się do tymczasowej dyrektor generalnej Nvidii Colette Kress z prośbą o przeprowadzenie briefingu nie później niż 2 grudnia. Informuje o tym Anadolu Agency.
Jakie twierdzenia rozpatruje komisja
Według komisji rozpatruje ona twierdzenia o pozamałżeńskiej relacji Huanga z Alice Huang, przedstawicielką kierownictwa Megaspeed, podejrzewaną o powiązania z chińskim wywiadem. Osobno sprawdzane są doniesienia, że wysokiej rangi przedstawiciel Nvidii mógł próbować ingerować w federalne śledztwo dotyczące firmy.
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Guthrie oświadczył, że te doniesienia rodzą poważne pytania dotyczące przestrzegania przez Nvidię federalnych przepisów o kontroli eksportu oraz skuteczności wewnętrznych zabezpieczeń firmy. Komisja zaznaczyła także, że kontrola jest prowadzona w ramach jej uprawnień nadzorczych w sprawach handlu międzystanowego i zagranicznego, ochrony konsumentów oraz egzekwowania prawa federalnego.
Kontekst dotyczący Megaspeed
W liście komisji stwierdzono również, że władze USA i Singapuru wcześniej badały działalność Megaspeed, jednego z klientów Nvidii. Firma była podejrzewana o pomoc chińskim spółkom w obchodzeniu amerykańskich ograniczeń dotyczących eksportu zaawansowanych chipów.
12 listopada Jensen Huang ogłosił, że odchodzi ze stanowiska dyrektora generalnego Nvidii. Następnie firma powołała swoją dyrektor finansową Colette Kress na tymczasową szefową.