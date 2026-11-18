В США Комитет Палаты представителей по энергетике и торговле начал надзорную проверку Nvidia в связи с тем, как компания реагировала на обвинения в отношении ее бывшего генерального директора Дженсена Хуанга, возможное вмешательство в федеральное расследование и предположительно незаконный экспорт полупроводников в Китай.

Председатель комитета Бретт Гатри в письме от 18 ноября обратился к временной генеральной директорке Nvidia Колетт Кресс с просьбой провести брифинг не позднее 2 декабря. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Какие утверждения рассматривает комитет

По данным комитета, он рассматривает утверждения о внебрачных отношениях Хуанга с Алис Хуанг, представительницей руководства Megaspeed, которую подозревают в связях с китайской разведкой. Отдельно проверяются сообщения о том, что высокопоставленный представитель Nvidia мог попытаться вмешаться в федеральное расследование, касавшееся компании.

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Гатри заявил, что эти сообщения поднимают серьезные вопросы относительно соблюдения Nvidia федерального законодательства об экспортном контроле и эффективности внутренних механизмов защиты компании. Комитет также отметил, что проверка проводится в рамках его надзорных полномочий по вопросам межштатной и внешней торговли, защиты потребителей и исполнения федеральных законов.

Контекст относительно Megaspeed

В письме комитета также говорится, что власти США и Сингапура ранее расследовали деятельность Megaspeed, одного из клиентов Nvidia. Компанию подозревали в содействии китайским компаниям в обходе американских ограничений на экспорт передовых чипов.

12 ноября Дженсен Хуанг объявил, что покидает должность генерального директора Nvidia. Позднее компания назначила свою финансовую директорку Колетт Кресс временной руководительницей.

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