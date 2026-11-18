在美国，众议院能源和商务委员会已对英伟达启动监督调查，审查该公司如何回应有关其前首席执行官黄仁勋、可能干预联邦调查以及涉嫌向中国非法出口半导体的指控。

委员会主席布雷特·格思里在11月18日的一封信中，要求英伟达临时首席执行官科莱特·克雷斯最迟于12月2日举行简报会。阿纳多卢通讯社报道。

委员会正在审查哪些指控

据该委员会称，其正在审查有关黄仁勋与Megaspeed管理层代表爱丽丝·黄存在婚外关系的指控，后者被怀疑与中国情报机构有关联。委员会还单独核查报道称，英伟达一名高级代表可能曾试图干预一项涉及该公司的联邦调查。

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格思里表示，这些报道引发了有关英伟达是否遵守联邦出口管制法律以及该公司内部保障措施是否有效的严重问题。委员会还指出，该调查是在其对州际和对外贸易、消费者保护以及执行联邦法律事项的监督权限范围内进行的。

有关Megaspeed的背景

委员会的信中还称，美国和新加坡当局此前曾调查英伟达客户之一Megaspeed的活动。该公司被怀疑协助中国企业规避美国对先进芯片出口的限制。

11月12日，黄仁勋宣布将辞去英伟达首席执行官一职。随后，该公司任命其首席财务官科莱特·克雷斯为临时负责人。

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