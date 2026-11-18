Глава МВС Великої Британії Шабана Махмуд підтримала заборону поліцейським брати участь у Pride-заходах у формі. Вона заявила, що новий стандарт неупередженості потрібен для відновлення громадської довіри до правоохоронців, повідомляє The Guardian.

Аргумент про неупередженість

Махмуд послалася на випадок у Нортумбрії, де поліцейські минулого року взяли участь у Pride-заході. Суд дійшов висновку, що це порушило обов’язок неупередженості. За словами міністерки, на таких маршах можуть бути активісти, зокрема з питань гендерної ідентичності, які нині є предметом суперечок, тому участь правоохоронців поруч із ними може виглядати як політичний акт.

Водночас глава МВС відкинула твердження про систематичну або регулярну «дворівневу» модель поліцейської роботи у країні. Вона визнала, що були окремі приклади різного ставлення, які вплинули на довіру до поліції та сприяли поширенню такого уявлення.

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Реакція представників поліції

Заступник комісара поліції лондонського Сіті Нік Адамс, який також відповідає за питання ЛГБТК+ серед керівників поліції, розкритикував формулювання про те, що теми ЛГБТК+ є спірними. За його словами, така риторика змушує ЛГБТК+ людей у поліції та суспільстві почуватися менш захищеними й менш цінними. Він наголосив, що ЛГБТК+ є захищеною законом характеристикою.

Наступного тижня поліція Вілтширу зіткнеться із судовим позовом через встановлення стенда на Pride-заході у Свіндоні. Позов пов’язаний із заявами, що стенд свідчив про брак нейтральності поліції на тлі суперечок щодо прав трансгендерних людей.

Махмуд також заявила, що правоохоронці мають взаємодіяти з громадами щодо місцевих питань, але не з активістськими групами, які просувають власний політичний порядок денний. Голова Національної ради начальників поліції Ґевін Стівенс наголосив, що громадська довіра залежить від того, чи вважають поліцію справедливою та неупередженою, а різноманітність робить службу сильнішою.

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