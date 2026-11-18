英国首相内政大臣沙巴娜·马哈茂德支持禁止警察穿制服参加骄傲活动。她表示，需要新的公正标准来恢复公众对执法部门的信任，《卫报》报道。

关于公正性的论点

马哈茂德提到诺森布里亚的一起事件，警察去年参加了一场骄傲活动。法院认定，这违反了保持公正的义务。这位部长表示，此类游行中可能有活动人士，包括关注目前存在争议的性别认同议题的人士，因此执法人员与他们一同参与可能看起来像是一种政治行为。

与此同时，这位内政大臣驳斥了有关该国警务工作存在系统性或经常性“双重标准”模式的说法。她承认，曾出现个别不同对待的例子，影响了人们对警方的信任，并助长了这种看法的传播。

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警方代表的反应

伦敦市警察局副局长尼克·亚当斯也负责警察领导层中的LGBTQ+事务，他批评了将LGBTQ+议题称为有争议议题的表述。他表示，这种言论让警队和社会中的LGBTQ+人士感到更不安全，也觉得自身价值更低。他强调，LGBTQ+属于受法律保护的特征。

下周，威尔特郡警方将因在斯温登的一场骄傲活动上设立展台而面临诉讼。该诉讼与相关说法有关，即在围绕跨性别者权利的争议背景下，该展台显示警方缺乏中立性。

马哈茂德还表示，执法机构应就地方问题与社区互动，但不应与推动自身政治议程的活动团体互动。英国国家警察局长委员会主席加文·史蒂文斯强调，公众信任取决于人们是否认为警方公平且公正，而多样性会使警队更强大。

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