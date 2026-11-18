11月18日，美国制裁了黎巴嫩的3名人员和3个实体，这是针对与伊朗代理组织有关网络的行动的一部分。据《耶路撒冷邮报》报道，这些限制措施由美国财政部外国资产控制办公室宣布。

谁被列入制裁名单

受到制裁的包括慈善协会Ta’awanu，该协会被华盛顿称为与真主党有关；该协会的创始人，以及两名黎巴嫩兄弟。美方表示，这两兄弟曾协助该组织。

根据美国财政部的数据，Ta’awanu将外国捐助者的资金输送给真主党。该部门还声称，该组织的活动为真主党在试点区域的行动提供掩护，这些区域是在6月美国、黎巴嫩和以色列达成的协议框架内确定的。

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美国财政部的立场

根据协议条款，以色列军队应撤出指定的试点区域，而黎巴嫩武装部队应进入这些区域，以确保安全，并保证那里不存在真主党武装人员和武器。美国财政部表示，Ta’awanu的工作以人道主义援助为掩护，阻碍了解除武装以及黎巴嫩政府保护这些地区的行动。

美国财政部长斯科特·贝森特表示，华盛顿不会容忍伊朗政权试图通过真主党等代理组织影响黎巴嫩，并将继续打击对这些力量的资助。

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