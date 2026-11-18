18 listopada Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na trzy osoby w Libanie i trzy podmioty w ramach kampanii przeciwko sieciom powiązanym z irańskimi grupami proxy. Jak informuje „The Jerusalem Post”, ograniczenia ogłosiło Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA.

Kto znalazł się na liście

Sankcjami objęto stowarzyszenie charytatywne Ta’awanu, które w Waszyngtonie określono jako powiązane z Hezbollahem, jego założyciela, a także dwóch libańskich braci. Strona amerykańska oświadczyła, że bracia pomagali tej grupie.

Według Departamentu Skarbu USA Ta’awanu przekazuje fundusze od zagranicznych darczyńców Hezbollahowi. Resort twierdzi również, że działalność organizacji zapewnia przykrywkę dla operacji grupy w strefach pilotażowych wyznaczonych w ramach porozumienia między USA, Libanem i Izraelem w czerwcu.

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Stanowisko Departamentu Skarbu USA

Zgodnie z warunkami porozumienia izraelskie siły miały opuścić wyznaczone strefy pilotażowe, a Libańskie Siły Zbrojne miały wejść na te tereny, aby zapewnić bezpieczeństwo i zagwarantować brak bojowników oraz broni Hezbollahu. Departament Skarbu USA oświadczył, że działalność Ta’awanu utrudnia rozbrojenie oraz działania rządu Libanu na rzecz ochrony tych obszarów pod przykrywką pomocy humanitarnej.

Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent oświadczył, że Waszyngton nie będzie tolerował prób wpływania przez reżim irański na Liban za pośrednictwem takich grup proxy jak Hezbollah i będzie nadal przeciwdziałał finansowaniu tych sił.

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