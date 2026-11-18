18 ноября США ввели санкции против трех лиц в Ливане и трех структур в рамках кампании против сетей, связанных с иранскими прокси-группами. Как сообщает The Jerusalem Post, ограничения объявило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Кого включили в список

Под санкции попали благотворительная ассоциация Ta’awanu, которую в Вашингтоне назвали связанной с «Хезболлой», ее основатель, а также двое ливанских братьев. Американская сторона заявила, что братья помогали группировке.

По данным Минфина США, Ta’awanu направляет средства иностранных доноров «Хезболле». Ведомство также утверждает, что деятельность организации служит прикрытием для операций группировки в пилотных зонах, определенных в рамках договоренности между США, Ливаном и Израилем в июне.

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Позиция Минфина США

По условиям договоренности израильские военные должны были покинуть определенные пилотные зоны, а Ливанские вооруженные силы — войти туда для обеспечения безопасности и гарантирования отсутствия там бойцов и оружия «Хезболлы». В Минфине США заявили, что работа Ta’awanu препятствует разоружению и действиям правительства Ливана по защите этих районов под прикрытием гуманитарной помощи.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не потерпит попыток иранского режима влиять на Ливан через такие прокси-группы, как «Хезболла», и продолжит противодействовать финансированию этих сил.

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