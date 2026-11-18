微软发布了 Windows Server 2028 的公开预览版，并采用了新的默认安全策略。正如Ars Technica 报道，该系统将引入 Hardened Server Core。这是一套设置，微软称其符合美国国防部强化后的指导方针，尤其是 DISA Security Technical Implementation Guide 的建议。

此前，Windows Server 管理员可以使用现成的安全基线配置，但必须在系统安装后自行启用。微软解释称，在 Windows Server 2028 中，安全配置将成为服务器的初始状态，而非其配置过程中的单独步骤。

Server Core 的新设置

强化设置将仅适用于 Server Core 安装。带有 Desktop Experience 图形界面的 Windows Server 版本将不会获得新的默认模式。

变化包括：在身份验证中优先使用 Kerberos 而非 NTLM、为 LSASS 服务提供额外保护、将 TLS 限制为现代加密算法套件，以及基于 ML-KEM 的混合后量子密钥交换。微软还将提高通过远程桌面进行身份验证的要求，并加强 PowerShell 脚本块日志记录。

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此外，Windows Server 2028 将默认使用其原生 NVMe 堆栈。该功能此前已通过更新加入 Windows Server 2025，但当时管理员必须手动激活。微软称，新堆栈取消了通过 SCSI 对 NVMe 的转换，预计可降低开销并提高性能。

兼容性问题和已知错误

微软警告称，强化设置可能会导致与旧协议、传统身份验证机制、管理工具和脚本的兼容性问题。该公司呼吁用户测试该版本，并报告哪些具体设置妨碍应用程序运行。

当前版本不是候选发布版。包括 Secure Boot 和 DMA 要求在内的硬件支持安全机制，要到后续预览版本才会应用。NTLM 阻止功能也将在稍后推出，尽管 Kerberos 已被设为优先机制。

发行说明指出，TLS 混合密钥交换的实现存在一个已知问题：如果 TLS 服务器协商混合组，LSASS 服务可能会异常停止。在修复该错误前，微软建议禁用这类密钥交换组。注册 Microsoft Windows Insider 计划的用户可以测试 Windows Server 2028。

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