Microsoft представила публичную предварительную версию Windows Server 2028 с новым подходом к безопасности по умолчанию. Как сообщает Ars Technica, в системе появится Hardened Server Core — набор настроек, который, по заявлению компании, соответствует усиленным рекомендациям Министерства обороны США, в частности рекомендациям DISA Security Technical Implementation Guide.

Ранее администраторы Windows Server могли использовать готовые безопасные базовые конфигурации, однако должны были самостоятельно включать их после установки системы. В Microsoft объяснили, что в Windows Server 2028 защищенная конфигурация должна стать начальным состоянием сервера, а не отдельным этапом его настройки.

Новые параметры для Server Core

Усиленные настройки будут доступны только для установок Server Core. Версия Windows Server с графическим интерфейсом Desktop Experience не получит нового режима по умолчанию.

Среди изменений — приоритет Kerberos над NTLM для аутентификации, дополнительная защита службы LSASS, ограничение TLS современными наборами криптографических алгоритмов и гибридный постквантовый обмен ключами на основе ML-KEM. Microsoft также усилит требования к аутентификации через удаленный рабочий стол и ведению журналов блоков сценариев PowerShell.

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Кроме того, в Windows Server 2028 по умолчанию будет работать собственный стек NVMe. Его уже добавляли обновлением в Windows Server 2025, но тогда администраторам приходилось активировать функцию вручную. Новый стек устраняет трансляцию NVMe через SCSI и, по данным Microsoft, должен снизить накладные расходы и повысить производительность.

Проблемы совместимости и известная ошибка

Microsoft предупредила, что усиленные параметры могут вызвать проблемы совместимости со старыми протоколами, устаревшими механизмами аутентификации, инструментами администрирования и сценариями. Компания призвала пользователей тестировать сборку и сообщать, какие именно настройки мешают работе приложений.

Текущая версия не является кандидатом на релиз. Аппаратно поддерживаемые механизмы защиты, в том числе Secure Boot и требования к DMA, не будут применяться до более поздней предварительной сборки. Блокировка NTLM также появится позже, хотя Kerberos уже установлен как приоритетный механизм.

В примечаниях к релизу указана известная проблема с реализацией гибридного обмена ключами TLS: при согласовании гибридных групп TLS-сервером возможна аварийная остановка службы LSASS. До исправления ошибки Microsoft рекомендует отключить такие группы обмена ключами. Тестировать Windows Server 2028 могут пользователи, зарегистрировавшиеся в программе Microsoft Windows Insider.

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