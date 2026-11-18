Microsoft zaprezentował publiczną wersję zapoznawczą Windows Server 2028 z nowym podejściem do domyślnego bezpieczeństwa. Jak informuje Ars Technica, w systemie pojawi się Hardened Server Core — zestaw ustawień, który według firmy jest zgodny z zaostrzonymi wytycznymi Departamentu Obrony USA, w tym zaleceniami DISA Security Technical Implementation Guide.

Wcześniej administratorzy Windows Server mogli korzystać z gotowych bezpiecznych konfiguracji bazowych, ale musieli samodzielnie włączać je po instalacji systemu. Microsoft wyjaśnił, że w Windows Server 2028 bezpieczna konfiguracja ma stać się stanem początkowym serwera, a nie odrębnym etapem jego konfiguracji.

Nowe ustawienia dla Server Core

Zaostrzone ustawienia będą dostępne wyłącznie dla instalacji Server Core. Wersja Windows Server z graficznym interfejsem Desktop Experience nie otrzyma nowego trybu domyślnego.

Wśród zmian są priorytet Kerberos przed NTLM w uwierzytelnianiu, dodatkowa ochrona usługi LSASS, ograniczenie TLS do nowoczesnych zestawów algorytmów kryptograficznych oraz hybrydowa postkwantowa wymiana kluczy oparta na ML-KEM. Microsoft zaostrzy także wymagania dotyczące uwierzytelniania przez zdalny pulpit i rejestrowania bloków skryptów PowerShell.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ponadto w Windows Server 2028 domyślnie będzie działać natywny stos NVMe. Został on już dodany aktualizacją do Windows Server 2025, lecz wówczas administratorzy musieli aktywować tę funkcję ręcznie. Nowy stos eliminuje translację NVMe przez SCSI i według Microsoftu ma zmniejszyć narzut oraz zwiększyć wydajność.

Problemy ze zgodnością i znany błąd

Microsoft ostrzegł, że zaostrzone ustawienia mogą powodować problemy ze zgodnością ze starszymi protokołami, przestarzałymi mechanizmami uwierzytelniania, narzędziami administracyjnymi i skryptami. Firma wezwała użytkowników do testowania kompilacji i zgłaszania, które konkretnie ustawienia utrudniają działanie aplikacji.

Obecna wersja nie jest kandydatem do wydania. Wspierane sprzętowo mechanizmy ochrony, w tym Secure Boot i wymagania dotyczące DMA, nie zostaną zastosowane aż do późniejszej kompilacji zapoznawczej. Blokowanie NTLM również pojawi się później, choć Kerberos już ustawiono jako mechanizm priorytetowy.

W informacjach o wydaniu wskazano znany problem z implementacją hybrydowej wymiany kluczy TLS: gdy serwer TLS uzgadnia grupy hybrydowe, może dojść do awaryjnego zatrzymania usługi LSASS. Do czasu naprawienia błędu Microsoft zaleca wyłączenie takich grup wymiany kluczy. Windows Server 2028 mogą testować użytkownicy, którzy zarejestrują się w programie Microsoft Windows Insider.

Czytaj nas na