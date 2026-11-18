Microsoft представила публічну попередню версію Windows Server 2028 із новим підходом до безпеки за замовчуванням. Як повідомляє Ars Technica, у системі з’явиться Hardened Server Core — набір налаштувань, який, за заявою компанії, узгоджено з посиленими орієнтирами Міністерства оборони США, зокрема рекомендаціями DISA Security Technical Implementation Guide.

Раніше адміністратори Windows Server могли використовувати готові безпечні базові конфігурації, однак мали самостійно вмикати їх після встановлення системи. У Microsoft пояснили, що в Windows Server 2028 захищена конфігурація має стати початковим станом сервера, а не окремим етапом його налаштування.

Нові параметри для Server Core

Посилені налаштування будуть доступними лише для інсталяцій Server Core. Версія Windows Server із графічним інтерфейсом Desktop Experience нового режиму за замовчуванням не отримає.

Серед змін — пріоритет Kerberos над NTLM для автентифікації, додатковий захист служби LSASS, обмеження TLS сучасними наборами криптографічних алгоритмів і гібридний постквантовий обмін ключами на основі ML-KEM. Microsoft також посилить вимоги до автентифікації через віддалений робочий стіл і журналювання блоків сценаріїв PowerShell.

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Крім того, у Windows Server 2028 за замовчуванням працюватиме власний стек NVMe. Його вже додавали оновленням до Windows Server 2025, але тоді адміністратори мусили активувати функцію вручну. Новий стек усуває трансляцію NVMe через SCSI та, за даними Microsoft, має зменшити накладні витрати й підвищити швидкодію.

Проблеми сумісності та відома помилка

Microsoft попередила, що посилені параметри можуть спричинити проблеми сумісності зі старими протоколами, застарілими механізмами автентифікації, інструментами адміністрування та сценаріями. Компанія закликала користувачів тестувати збірку й повідомляти, які саме налаштування заважають роботі застосунків.

Поточна версія не є реліз-кандидатом. Апаратно підтримувані механізми захисту, зокрема Secure Boot і вимоги щодо DMA, не застосовуватимуться до пізнішої попередньої збірки. Блокування NTLM також з’явиться пізніше, хоча Kerberos уже встановлено як пріоритетний механізм.

У примітках до релізу зазначено відому проблему з реалізацією гібридного обміну ключами TLS: за погодження гібридних груп TLS-сервером можлива аварійна зупинка служби LSASS. До виправлення помилки Microsoft рекомендує вимкнути такі групи обміну ключами. Тестувати Windows Server 2028 можуть користувачі, які зареєструються у програмі Microsoft Windows Insider.

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