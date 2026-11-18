Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд поддержала запрет полицейским участвовать в мероприятиях Pride в форме. Она заявила, что новый стандарт беспристрастности необходим для восстановления общественного доверия к правоохранительным органам, сообщает The Guardian.

Аргумент о беспристрастности

Махмуд сослалась на случай в Нортумбрии, где полицейские в прошлом году приняли участие в мероприятии Pride. Суд пришел к выводу, что это нарушило обязанность соблюдать беспристрастность. По словам министра, на таких маршах могут присутствовать активисты, в том числе по вопросам гендерной идентичности, которые сейчас являются предметом споров, поэтому участие правоохранителей рядом с ними может выглядеть как политический акт.

В то же время глава МВД отвергла утверждения о систематической или регулярной «двухуровневой» модели работы полиции в стране. Она признала, что были отдельные примеры различного отношения, которые повлияли на доверие к полиции и способствовали распространению такого представления.

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Реакция представителей полиции

Заместитель комиссара полиции лондонского Сити Ник Адамс, который также отвечает за вопросы ЛГБТК+ среди руководителей полиции, раскритиковал формулировку о том, что темы ЛГБТК+ являются спорными. По его словам, такая риторика заставляет ЛГБТК+ людей в полиции и обществе чувствовать себя менее защищенными и менее ценными. Он подчеркнул, что ЛГБТК+ является характеристикой, защищенной законом.

На следующей неделе полиция Уилтшира столкнется с судебным иском из-за установки стенда на мероприятии Pride в Суиндоне. Иск связан с заявлениями о том, что стенд свидетельствовал о недостатке нейтральности полиции на фоне споров о правах трансгендерных людей.

Махмуд также заявила, что правоохранительные органы должны взаимодействовать с общинами по местным вопросам, но не с активистскими группами, продвигающими собственную политическую повестку. Председатель Национального совета начальников полиции Гэвин Стивенс подчеркнул, что общественное доверие зависит от того, считают ли люди полицию справедливой и беспристрастной, а разнообразие делает службу сильнее.

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