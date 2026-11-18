Asus, Dell и MSI выпустили первые мини-ПК на базе чипа Nvidia RTX Spark N1X для локального запуска моделей искусственного интеллекта и работы с программами, использующими ускорение RTX. Об этом сообщает The Verge.

Характеристики систем

Компактные настольные компьютеры оснащены графическим процессором Nvidia Blackwell RTX с 6144 ядрами и 20-ядерным процессором Nvidia Grace. Максимальная конфигурация предусматривает до 128 ГБ памяти. Asus ProArt GR1X стоит от 4499 долларов в версии с 64 ГБ памяти и накопителем на 1 ТБ.

Nvidia заявляет, что такие устройства могут работать как отдельные ПК с Windows для локальных моделей и постоянно активных агентов. По оценке компании, их производительность в задачах искусственного интеллекта может достигать до 1 петафлопса. Системы также имеют нативную поддержку CUDA и доступ к инструментам разработки Linux через Windows Subsystem for Linux.

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Для разработки и работы с ИИ

Новые мини-ПК позиционируются как альтернатива Mac Mini и Mac Studio для разработчиков, работающих с локальными моделями ИИ и программами с RTX-ускорением. Среди примеров такого программного обеспечения издание называет функции ИИ в Adobe Premiere и Photoshop, а также поддержку DLSS 4.5 Ray Reconstruction в Blender 5.3.

Устройства также способны запускать игры, однако The Verge отмечает, что при такой стоимости игровое использование вряд ли будет главной причиной их приобретения. Позже собственные настольные системы RTX Spark должны представить Acer, Gigabyte и HP. Microsoft планирует начать поставки Surface RTX Spark Dev Box в этом месяце.

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