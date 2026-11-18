Asus, Dell i MSI wypuściły pierwsze minikomputery oparte na układzie Nvidia RTX Spark N1X, przeznaczone do lokalnego uruchamiania modeli sztucznej inteligencji i pracy z programami wykorzystującymi akcelerację RTX. Informuje o tym The Verge.

Specyfikacje systemów

Kompaktowe komputery stacjonarne mają procesor graficzny Nvidia Blackwell RTX z 6144 rdzeniami oraz 20-rdzeniowy procesor Nvidia Grace. Maksymalna konfiguracja obejmuje do 128 GB pamięci. Asus ProArt GR1X kosztuje od 4499 dolarów w wersji z 64 GB pamięci i dyskiem o pojemności 1 TB.

Nvidia twierdzi, że takie urządzenia mogą działać jako samodzielne komputery z systemem Windows dla lokalnych modeli i stale aktywnych agentów. Według szacunków firmy ich wydajność w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją może sięgać do 1 petaflopsa. Systemy mają także natywną obsługę CUDA oraz dostęp do narzędzi programistycznych Linux za pośrednictwem Windows Subsystem for Linux.

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Do tworzenia i pracy z AI

Nowe minikomputery są pozycjonowane jako alternatywa dla Mac Mini i Mac Studio dla programistów pracujących z lokalnymi modelami AI i aplikacjami z akceleracją RTX. Wśród przykładów takiego oprogramowania publikacja wymienia funkcje AI w Adobe Premiere i Photoshopie, a także obsługę DLSS 4.5 Ray Reconstruction w Blenderze 5.3.

Urządzenia mogą także uruchamiać gry, jednak The Verge zauważa, że przy takiej cenie zastosowanie gamingowe raczej nie będzie głównym powodem ich zakupu. Acer, Gigabyte i HP mają później zaprezentować własne systemy stacjonarne RTX Spark. Microsoft planuje rozpocząć dostawy Surface RTX Spark Dev Box w tym miesiącu.

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