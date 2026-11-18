Asus、Dell 和 MSI 推出了首批基于 Nvidia RTX Spark N1X 芯片的迷你 PC，用于在本地运行人工智能模型以及使用 RTX 加速的应用程序。The Verge 报道。

系统规格

这些紧凑型台式电脑配备拥有 6144 个核心的 Nvidia Blackwell RTX 图形处理器和 20 核 Nvidia Grace 处理器。最高配置可提供高达 128GB 的内存。配备 64GB 内存和 1TB 存储设备的 Asus ProArt GR1X 起售价为 4499 美元。

Nvidia 表示，这类设备可作为独立的 Windows PC，用于本地模型和持续运行的智能体。该公司估计，其在人工智能任务中的性能最高可达 1 拍浮点。系统还原生支持 CUDA，并可通过 Windows Subsystem for Linux 访问 Linux 开发工具。

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用于开发和 AI 工作

这些新迷你 PC 被定位为 Mac Mini 和 Mac Studio 的替代选择，面向使用本地 AI 模型和 RTX 加速应用程序的开发者。该媒体列举的此类软件示例包括 Adobe Premiere 和 Photoshop 中的 AI 功能，以及 Blender 5.3 对 DLSS 4.5 Ray Reconstruction 的支持。

这些设备也能够运行游戏，但 The Verge 指出，在这样的价格下，游戏用途不太可能是购买它们的主要原因。Acer、Gigabyte 和 HP 预计将于稍后推出各自的 RTX Spark 台式系统。微软计划于本月开始交付 Surface RTX Spark Dev Box。

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