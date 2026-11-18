Asus, Dell і MSI випустили перші міні-ПК на базі чипа Nvidia RTX Spark N1X для локального запуску моделей штучного інтелекту та роботи з програмами, що використовують прискорення RTX. Про це повідомляє The Verge.

Характеристики систем

Компактні настільні комп’ютери мають графічний процесор Nvidia Blackwell RTX із 6144 ядрами та 20-ядерний процесор Nvidia Grace. Максимальна конфігурація передбачає до 128 ГБ пам’яті. Asus ProArt GR1X коштує від 4499 доларів у версії з 64 ГБ пам’яті та накопичувачем на 1 ТБ.

Nvidia заявляє, що такі пристрої можуть працювати як окремі ПК з Windows для локальних моделей і постійно активних агентів. За оцінкою компанії, їхня продуктивність у завданнях штучного інтелекту може сягати до 1 петафлопса. Системи також мають нативну підтримку CUDA та доступ до інструментів розробки Linux через Windows Subsystem for Linux.

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Для розробки та роботи з ШІ

Нові міні-ПК позиціонують як альтернативу Mac Mini та Mac Studio для розробників, які працюють із локальними моделями ШІ та програмами з RTX-прискоренням. Серед прикладів такого програмного забезпечення видання називає функції ШІ в Adobe Premiere і Photoshop, а також підтримку DLSS 4.5 Ray Reconstruction у Blender 5.3.

Пристрої також здатні запускати ігри, однак The Verge зазначає, що за такої вартості ігрове використання навряд чи буде головною причиною їх придбання. Пізніше власні настільні системи RTX Spark мають представити Acer, Gigabyte і HP. Microsoft планує розпочати постачання Surface RTX Spark Dev Box цього місяця.

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