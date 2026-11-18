Amerykańskie college’e i uniwersytety ogłosiły w tym roku około 150 trzyletnich programów licencjackich. Są one wprowadzane, aby obniżyć całkowity koszt szkolnictwa wyższego i pomóc studentom szybciej wejść na rynek pracy, informuje The Independent.

Takie programy zwykle obejmują około 90 godzin kredytowych zamiast tradycyjnych 120. Nie chodzi o skrócenie standardowego programu do krótszego okresu: uniwersytety zmieniają programy nauczania, ograniczają liczbę przedmiotów do wyboru, łączą kursy i integrują staże. Studenci mogą opłacać roczne czesne przez trzy lata zamiast czterech. Według Jasona Lee, starszego badacza think tanku Rand, w 2024 roku ogłoszono zaledwie pięć takich programów.

Programy dla kierunków zawodowych

Uniwersytety koncentrują się w szczególności na specjalnościach, na których pracowników istnieje duże zapotrzebowanie, takich jak pielęgniarstwo, praca socjalna i hotelarstwo. New York University niedawno zaproponował trzyletnie programy z pielęgniarstwa i hotelarstwa. Dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy planuje tam zastąpić osobny kurs chemii wprowadzającym kursem nauk przyrodniczych, obejmującym elementy biochemii, chemii organicznej, genetyki i żywienia.

University of Oklahoma opracowuje trzyletni program pracy socjalnej, aby odpowiedzieć na niedobór specjalistów w stanie i przyciągnąć kandydatów, których zniechęca czteroletni okres nauki. Johnson & Wales University w Providence w stanie Rhode Island uruchomił trzyletnie kierunki w ubiegłym roku. Liczba zgłoszeń na nie w kampusie w Providence wzrosła w tym roku o 27%, a wskaźnik kontynuowania nauki przez studentów jest nieco wyższy niż na tradycyjnych programach.

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Ograniczenia i zastrzeżenia

Organizacje wykładowców i krytycy szkolnictwa wyższego ostrzegają, że skrócone programy mogą osłabić standardy akademickie i ograniczyć studentom możliwość wypróbowania różnych dyscyplin. Todd Wolfson, prezes American Association of University Professors, nazwał trzyletnie programy uproszczoną odpowiedzią na problem dostępności edukacji.

Suffolk University w Bostonie planuje uruchomić następnej jesieni trzyletni program z administracji i innowacji w ochronie zdrowia. Jego studenci będą mieli ograniczone możliwości realizacji kierunków pobocznych, podwójnych specjalności lub studiowania za granicą, jednak będą mogli przejść na format czteroletni.

Podczas testowania przyspieszonych programów przez Johnson & Wales University jego akredytator — New England Commission of Higher Education — wymaga, aby dla każdego z nich istniała opcja czteroletnia. Daje to studentom możliwość przejścia na standardowy program, jeśli pracodawcy lub instytucje kształcenia podyplomowego nie będą uznawać skróconych kwalifikacji.

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