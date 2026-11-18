Колледжи и университеты США в этом году объявили около 150 трехлетних программ бакалавриата. Их вводят, чтобы снизить общую стоимость высшего образования и помочь студентам быстрее выйти на рынок труда, сообщает The Independent.

Такие программы обычно предусматривают около 90 зачетных часов вместо традиционных 120. Речь не идет о сжатии стандартной программы в более короткий срок: университеты пересматривают учебные планы, сокращают количество факультативных дисциплин, объединяют курсы и интегрируют стажировки. Студенты могут платить ежегодную плату за обучение в течение трех лет вместо четырех. По данным старшего исследователя аналитического центра Rand Джейсона Ли, в 2024 году было объявлено лишь пять таких программ.

Программы для профессиональных направлений

Университеты сосредотачиваются, в частности, на специальностях с высоким спросом на работников, таких как сестринское дело, социальная работа и сфера гостеприимства. Нью-Йоркский университет недавно предложил трехлетние программы по сестринскому делу и гостеприимству. Для будущих медсестер там планируют заменить отдельный курс химии вводным курсом естественных наук, который будет охватывать элементы биохимии, органической химии, генетики и питания.

Университет Оклахомы разрабатывает трехлетнюю программу по социальной работе, чтобы отреагировать на нехватку специалистов в штате и привлечь абитуриентов, которых сдерживает четырехлетний срок обучения. Университет Johnson & Wales в Провиденсе, штат Род-Айленд, запустил трехлетние направления в прошлом году. Число заявок на них в кампусе Провиденса в этом году выросло на 27%, а уровень продолжения обучения студентами немного выше, чем на традиционных программах.

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Ограничения и предостережения

Преподавательские объединения и критики высшего образования предупреждают, что сокращенные программы могут ослабить академические стандарты и ограничить возможность студентов попробовать разные дисциплины. Президент Американской ассоциации университетских профессоров Тодд Вулфсон назвал трехлетние программы упрощенным ответом на проблему доступности образования.

Университет Саффолка в Бостоне планирует следующей осенью запустить трехлетнюю программу по администрированию и инновациям в сфере здравоохранения. Ее студентам будут доступны ограниченные возможности для дополнительных специализаций, двойных специальностей или обучения за рубежом, однако они смогут перейти на четырехлетний формат.

Во время испытания ускоренных программ Johnson & Wales University его аккредитатор — Комиссия высшего образования Новой Англии — требует, чтобы для каждой из них существовал четырехлетний вариант. Это дает студентам возможность перейти на стандартную программу, если работодатели или учреждения последипломного образования не будут признавать сокращенную квалификацию.

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