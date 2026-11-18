美国的学院和大学今年宣布推出约150个三年制本科项目。这些项目旨在降低高等教育的总体成本，并帮助学生更快进入劳动力市场，《独立报》报道。

此类项目通常要求约90个学分小时，而非传统的120个。这并不是将标准课程压缩到更短的期限内：大学正在修订课程设置，减少选修课数量，合并课程并融入实习。学生可以缴纳三年而非四年的年度学费。兰德智库高级研究员杰森·李表示，2024年仅宣布了五个此类项目。

面向职业领域的项目

大学尤其关注对劳动力需求较高的专业，例如护理、社会工作和酒店业。纽约大学最近推出了护理和酒店业三年制项目。该校计划为未来护士以一门自然科学导论课程取代单独的化学课程，该课程将涵盖生物化学、有机化学、遗传学和营养学的内容。

俄克拉何马大学正在开发一项三年制社会工作项目，以应对该州专业人员短缺问题，并吸引因四年学习期限而却步的申请者。位于罗得岛州普罗维登斯的Johnson & Wales大学去年启动了三年制专业方向。今年，其普罗维登斯校区这些项目的申请数量增长了27%，学生继续学业的比例略高于传统项目。

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限制与警示

教师组织和高等教育批评人士警告称，缩短的项目可能削弱学术标准，并限制学生尝试不同学科的机会。美国大学教授协会主席托德·沃尔夫森称，三年制项目是对教育可负担性问题的简化回应。

波士顿萨福克大学计划于明年秋季启动一项医疗保健管理与创新三年制项目。该项目学生获得辅修、双专业或出国学习的机会将受到限制，但他们可以转为四年制模式。

在Johnson & Wales大学试行加速项目期间，其认证机构——新英格兰高等教育委员会——要求每个项目都必须设有四年制选项。如果雇主或研究生教育机构不认可缩短后的资格，这将使学生能够转入标准项目。

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