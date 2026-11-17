小米发布了配备后置附加显示屏的18 Pro和18 Pro Max智能手机。新功能是借助生成式人工智能，根据文字描述创建简单的交互式迷你应用，Engadget报道。

后置屏幕可用作主摄像头的取景器，显示通知、地图、天气和通话信息。用户还可以在其上固定文字、图片、登机牌或二维码。小米宣布支持Spotify、YouTube Music和Google Maps，并承诺在推出时提供50多个现成的迷你应用。

用于简单小组件的AI

该工具并非用于创建完整应用：它为小型后置显示屏生成执行单一任务的交互式小组件。据Engadget称，在测试期间，该功能有时处理请求较慢，也并不总能准确执行指令。其运行需要互联网连接。

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Xiaomi 18 Pro Max主屏幕的对角线尺寸为6.9英寸，后置屏幕为2.9英寸。Xiaomi 18 Pro配备6.4英寸主屏幕和2.7英寸后置显示屏。后置屏幕的亮度最高可达4000尼特，刷新率最高可达120Hz。

摄像头和电池

这两款机型配备两枚采用徕卡Summilux镜头的2亿像素摄像头，其中包括一枚具备3.2倍光学变焦的潜望式长焦镜头，以及一枚5000万像素超广角摄像头。Pro Max版本配备采用LOFIC技术的Light Fusion 960L主传感器，而普通版18 Pro则采用不具备该技术的Light Fusion 960。

Xiaomi 18 Pro配备6000mAh电池，充电功率最高可达90W。Pro Max配备7050mAh电池，并支持最高100W充电。在英国，这些智能手机可通过小米和亚马逊订购：18 Pro售价1199英镑，18 Pro Max售价1400英镑。

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