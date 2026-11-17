OpenAI współpracuje z Agencją Łączności i Informacji NATO, aby zapewnić kluczowym instytucjom Sojuszu dostęp do zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji służących ochronie sieci sojuszniczych. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie firmy. Według OpenAI w ramach tych działań NATO wykorzystuje do 300 miliardów tokenów wejściowych i wyjściowych miesięcznie.

Wykrywanie podatności

Modele są wykorzystywane w ramach inicjatywy Daybreak. Według OpenAI zakłada ona wykorzystanie AI przez upoważnionych specjalistów ds. cyberobrony do analizy oprogramowania, badania podejrzanej aktywności, sprawdzania podatności, a także opracowywania i testowania poprawek.

Dyrektor generalny Agencji Łączności i Informacji NATO Dylan Brown oświadczył, że modele cyberobrony oparte na AI przyspieszają wyszukiwanie podatności, umożliwiają wykrywanie nowych zagrożeń z prędkością maszynową oraz pomagają obrońcom wyprzedzać przeciwników. Według niego technologie te wzmacniają cyberodporność Sojuszu, jego zdolności operacyjne oraz ochronę krytycznej infrastruktury cyfrowej.

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OpenAI zaznaczyła, że wczesne wykorzystanie jej narzędzi w NATO pomaga wzmacniać kompetencje wielonarodowych zespołów, które przez całą dobę chronią sieci sojusznicze. Firma oświadczyła również, że to doświadczenie może być przydatne dla specjalistów ds. cyberobrony w Europie i w całym Sojuszu.

Ćwiczenia Crossed Swords

OpenAI wsparła również ćwiczenia Crossed Swords 2026, organizowane przez Centrum Doskonałości NATO ds. Kooperatywnej Cyberobrony. W programie pojawił się odrębny kierunek szkoleniowy, w ramach którego uczestnicy tworzyli, wdrażali i oceniali agentów AI do operacji cybernetycznych, wykorzystując Daybreak w środowisku technicznym. Firma zaznaczyła, że nacisk położono na zachowanie kontroli człowieka.

Brown powiedział również, że wraz ze wzrostem wykorzystania modeli agencja będzie badać zużycie tokenów, scenariusze zastosowania oraz ekonomię modeli AI. Jak podkreślił, ma to pomóc zoptymalizować koszty, oceniać konkurencyjne rozwiązania i podejmować świadome decyzje zakupowe. OpenAI zadeklarowała przywiązanie do zasad NATO dotyczących odpowiedzialnego, bezpiecznego i chronionego wdrażania AI.

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