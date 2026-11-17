Startup Cognition zaprezentował Devin Bots — narzędzie do tworzenia oprogramowania, które koordynuje zespoły agentów AI Devin podczas pracy nad złożonymi projektami przez kilka dni lub tygodni. Na przykład bot może rozdzielić między agentów zadania związane ze stworzeniem wersji aplikacji na Androida dla iPhone'a i utrzymywać ją aktualną po zmianach w wersji na iPhone'a.

Jak informuje Fortune, Devin Bots zostały stworzone specjalnie do tworzenia oprogramowania. Dyrektor generalny Cognition Scott Wu nazwał „samosterujące oprogramowanie” kierunkiem rozwoju branży, podkreślając, że człowiek nadal będzie określać cele pracy systemu.

Praca zespołowa i wybór modeli

Według firmy bot może dołączyć do Slacka jako odrębny członek zespołu, zachowywać kontekst pracy przez tygodnie i zwracać się do ludzi, jeśli utknie lub potrzebuje decyzji. Z jednym botem może współpracować kilku pracowników, w tym za pośrednictwem iMessage.

Wu oświadczył, że Devin Bots nie są powiązane z modelami jednego laboratorium. System dobiera modele do planowania, projektowania, pracy z komputerem i innych etapów projektu, a do rutynowego pisania kodu może wykorzystywać szybsze i tańsze modele. Dla każdego bota można również ustawić osobny budżet i oceniać wyniki jego pracy.

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Konkurencja i kontrola dostępu

OpenAI zaprezentowało stale aktywnego agenta Dots, który integruje się z Codex w celu zarządzania zespołami agentów podczas tworzenia oprogramowania. Anthropic ma podobny produkt Duet, kompatybilny z Claude Code. Dla Cognition firmy te są jednocześnie dostawcami modeli i konkurentami, ponieważ ulepszenia Codex i Claude Code mogą zmniejszyć zapotrzebowanie klientów na Devin.

Cognition poinformowała, że wykorzystanie Bots wśród dziesiątek klientów z wczesnym dostępem, w tym Decagon, Fireworks AI i Reducto, wzrosło dziesięciokrotnie w ciągu dwóch tygodni. Firma oświadczyła również, że we wrześniu jej roczne tempo przychodów przekroczyło 1 mld dolarów. Według dyrektor generalnej Citigroup Jane Fraser z produktu Devin korzysta 14 tys. inżynierów banku.

Boty działają na oddzielnych komputerach chmurowych i nie mają dostępu do haseł ani kluczy na laptopach inżynierów, powiedział Wu. Administratorzy określają repozytoria kodu i narzędzia dostępne dla każdego bota, a zespoły mogą ustalać, które zmiany wymagają kontroli człowieka, a które edycje niskiego ryzyka można automatycznie zatwierdzać i łączyć z kodem.

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