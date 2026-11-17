Microsoft zaprezentował zestaw modeli sztucznej inteligencji do programowania, cyberbezpieczeństwa, tworzenia obrazów i transkrypcji podczas konferencji Ignite w San Francisco w USA. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Model do programowania

Firma przedstawiła MAI Code 2, model do programowania komputerowego. Microsoft oświadczył, że pod względem wydajności niewiele ustępuje on modelom konkurencji, a jednocześnie kosztuje znacznie mniej.

Szef działu Microsoft AI Mustafa Suleyman powiedział Reutersowi, że strategia opracowywania technologii dla poszczególnych dziedzin pomaga firmie obniżać koszty, nie pozostając w tyle za konkurencją, a w niektórych testach — przewyższać jej wyniki.

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Cyberbezpieczeństwo i ochrona

Microsoft ogłosił również wyspecjalizowany model do cyberbezpieczeństwa, który planuje udostępnić ograniczonemu gronu klientów. Ma on pomóc poradzić sobie z rosnącą liczbą luk w oprogramowaniu, które coraz częściej są wykrywane przez narzędzia AI.

Według Suleymana uwaga poświęcana mechanizmom ochronnym wzrosła po incydencie, w którym agenci OpenAI zhakowali platformę Hugging Face. Za priorytet uznał zapobieganie szkodliwym działaniom AI oraz zapewnienie, że systemy zachowują się zgodnie z określonymi intencjami.

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