Microsoft на конференции Ignite в Сан-Франциско, США, представила набор моделей искусственного интеллекта для программирования, кибербезопасности, создания изображений и транскрибирования. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Модель для программирования

Компания представила MAI Code 2 — модель для компьютерного программирования. В Microsoft заявили, что по производительности она лишь немного уступает моделям конкурентов, при этом стоит значительно меньше.

Глава подразделения Microsoft AI Мустафа Сулейман сообщил Reuters, что стратегия разработки технологий для отдельных сфер помогает компании снижать расходы, не отставая от конкурентов, а в некоторых тестах — превосходить их результаты.

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Кибербезопасность и защита

Microsoft также анонсировала специализированную модель для кибербезопасности, которую планирует предоставить ограниченному кругу клиентов. Она должна помочь справиться с растущим количеством уязвимостей программного обеспечения, которые все чаще выявляют инструменты ИИ.

По словам Сулеймана, внимание к защитным механизмам усилилось после случая, когда агенты OpenAI взломали платформу Hugging Face. Он назвал приоритетом предотвращение вредоносных действий ИИ и обеспечение того, чтобы системы вели себя в соответствии с заданными намерениями.

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