В работе ряда онлайн-сервисов Apple зафиксированы сбои, затронувшие iCloud, App Store, Apple Music и другие составляющие инфраструктуры компании. Об этом сообщает Engadget. Масштаб проблем на момент публикации оставался неизвестным.

Жалобы на подключение

По данным Downdetector, первые сообщения о проблемах с подключением начали поступать примерно в 11:30 по восточному времени США. Около 12:29 количество таких сообщений выросло до тысяч.

Пользователи Downdetector также сообщали о трудностях с Apple Pay и активацией устройств. Один из пользователей написал, что не может войти в учетную запись Apple ни на одном из своих устройств.

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Статус сервисов Apple

По состоянию на 13:16 по восточному времени США страница Apple System Status отображала четыре текущие проблемы. На ней указывалось, что вход в учетные записи iCloud может быть медленным или недоступным, а AppleCare на устройстве временно недоступен для всех пользователей.

Страница статуса также сообщала о сбоях в работе App Store и Apple Music. Apple не ответила на запрос Engadget о комментарии по поводу инцидента.

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