Odnotowano zakłócenia w działaniu szeregu usług internetowych Apple, które dotknęły iCloud, App Store, Apple Music oraz innych elementów infrastruktury firmy. Informuje o tym Engadget. Skala problemów w momencie publikacji pozostawała nieznana.

Skargi dotyczące połączenia

Według Downdetector pierwsze zgłoszenia problemów z połączeniem zaczęły napływać około godziny 11:30 czasu wschodniego w USA. Około godziny 12:29 liczba takich zgłoszeń wzrosła do tysięcy.

Użytkownicy Downdetector zgłaszali również trudności z Apple Pay oraz aktywacją urządzeń. Jeden z użytkowników napisał, że nie może zalogować się na konto Apple na żadnym ze swoich urządzeń.

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Status usług Apple

Według stanu na godzinę 13:16 czasu wschodniego w USA strona Apple System Status wskazywała cztery trwające problemy. Podano na niej, że logowanie do kont iCloud może być powolne lub niedostępne, a AppleCare na urządzeniu jest tymczasowo niedostępne dla wszystkich użytkowników.

Strona statusu informowała również o zakłóceniach w działaniu App Store i Apple Music. Apple nie odpowiedziało na prośbę Engadget o komentarz w sprawie incydentu.

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