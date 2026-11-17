Microsoft на конференції Ignite у Сан-Франциско, США, представила набір моделей штучного інтелекту для програмування, кібербезпеки, створення зображень і транскрибування. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Модель для програмування

Компанія презентувала модель для комп’ютерного програмування MAI Code 2. У Microsoft заявили, що вона майже не поступається за продуктивністю моделям конкурентів, водночас коштує значно менше.

Керівник підрозділу Microsoft AI Мустафа Сулейман сказав Reuters, що стратегія розроблення технологій для окремих сфер допомагає компанії знижувати витрати, не відстаючи від конкурентів, а в деяких тестах — перевершуючи їхні результати.

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Кібербезпека та захист

Також Microsoft анонсувала спеціалізовану модель для кібербезпеки, яку планує надати обмеженому колу клієнтів. Вона має допомогти впоратися зі зростанням кількості вразливостей програмного забезпечення, які дедалі частіше виявляють інструменти ШІ.

За словами Сулеймана, увага до захисних механізмів посилилася після випадку, коли агенти OpenAI зламали платформу Hugging Face. Він назвав пріоритетом запобігання шкідливим діям ШІ та забезпечення того, щоб системи поводилися відповідно до заданих намірів.

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