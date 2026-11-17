W Teksasie wstrzymano wypłaty dla wszystkich beneficjentów grantów federalnego programu rozwoju szerokopasmowego internetu, w tym dla firmy kosmicznej SpaceX. Miała ona otrzymać około 109 mln dolarów na podłączenie prawie 64 tys. lokalizacji za pośrednictwem satelitarnej sieci Starlink. Decyzja obowiązuje od sierpnia, a działalność Teksańskiego Biura Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego sprawdza audytor stanowy, informuje Fortune.

Zmiana zasad programu

Teksas otrzymał około 3,3 mld dolarów w ramach federalnego programu Broadband Equity, Access and Deployment, utworzonego przez Kongres USA w 2021 roku w celu zapewnienia szybkiego internetu słabiej obsługiwanym obszarom, przede wszystkim wiejskim. Początkowy plan stanu, zatwierdzony przez federalnych regulatorów w 2024 roku, wskazywał światłowód jako technologię priorytetową, a internet satelitarny jako zawodną opcję, którą należy stosować jedynie w ostateczności.

Po zmianie zasad przez administrację Donalda Trumpa w 2025 roku stan przeszedł na podejście neutralne technologicznie. Nowa wersja planu przewidywała połączenie satelitarne dla 27% z około 243 tys. lokalizacji finansowanych przez program. Według Telecompetitor plan zakładał wydatki na poziomie około 1,26 mld dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pytania o warunki finansowania

Grant dla SpaceX stał się największym w Teksasie pod względem liczby lokalizacji. Jednocześnie dane Ookla wskazują, że w pierwszej połowie 2026 roku federalny minimalny standard prędkości internetu szerokopasmowego spełniała około jedna trzecia użytkowników Starlinka w stanie, którzy przeprowadzili testy. W przypadku internetu przewodowego wskaźnik ten wynosił około 70%.

Podczas przesłuchania 24 czerwca przewodniczący Senackiej Komisji ds. Biznesu i Handlu Teksasu, republikanin Charles Schwertner, oświadczył, że Biuro Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego zwiększyło udział płatności zaliczkowych dla firm świadczących usługi za pośrednictwem satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Inni dostawcy, jak powiedział, otrzymywali finansowanie w częściach.

Dyrektor biura Bryant Clayton powiedział podczas przesłuchania, że o przegląd struktury płatności poprosiło biuro gubernatora Grega Abbotta. Biuro gubernatora zaprzeczyło, by faworyzowało SpaceX, i stwierdziło, że decyzję podjęło właściwe biuro, kierując się praktyką innych stanów. Liderzy legislatury Teksasu mają rozpatrzyć ustalenia audytora podczas sesji, która rozpocznie się w styczniu.

Czytaj nas na