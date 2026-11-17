У Техасі призупинили виплати всім отримувачам грантів федеральної програми розвитку широкосмугового інтернету, зокрема космічній компанії SpaceX. Вона мала отримати близько $109 млн на підключення майже 64 тисяч локацій через супутникову мережу Starlink. Рішення діє з серпня, а роботу Техаського офісу розвитку широкосмугового доступу перевіряє державний аудитор, повідомляє Fortune.

Зміна правил програми

Техас отримав приблизно $3,3 млрд за федеральною програмою Broadband Equity, Access and Deployment, створеною Конгресом США у 2021 році для забезпечення високошвидкісним інтернетом недостатньо охоплених районів, насамперед сільських. Початковий план штату, схвалений федеральними регуляторами у 2024 році, називав оптоволокно пріоритетною технологією, а супутниковий інтернет — ненадійним варіантом, який слід застосовувати лише в крайньому разі.

Після перегляду правил адміністрацією Дональда Трампа у 2025 році штат перейшов до технологічно нейтрального підходу. Нова версія плану передбачила супутникове підключення для 27% із приблизно 243 тисяч локацій, що фінансуються програмою. За даними Telecompetitor, у плані передбачили витрати близько $1,26 млрд.

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Питання до умов фінансування

Грант SpaceX став найбільшим у Техасі за кількістю локацій. Водночас дані Ookla свідчать, що в першій половині 2026 року федеральному мінімальному показнику швидкості широкосмугового інтернету відповідала приблизно третина користувачів Starlink у штаті, які проводили тести. Для дротового інтернету цей показник становив близько 70%.

На слуханнях 24 червня голова комітету Сенату Техасу з питань бізнесу та торгівлі, республіканець Чарльз Швертнер, заявив, що офіс розвитку широкосмугового доступу збільшив частку авансових виплат для компаній, які надають послуги через низькоорбітальні супутники. Інші постачальники, за його словами, отримували фінансування частинами.

Директор офісу Браянт Клейтон під час слухань сказав, що переглянути структуру виплат попросив офіс губернатора Грега Ебботта. Офіс губернатора заперечив надання переваги SpaceX та заявив, що рішення ухвалив профільний офіс, орієнтуючись на практику інших штатів. Законодавчі лідери Техасу мають розглянути висновки аудитора на сесії, що почнеться у січні.

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