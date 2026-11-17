В Техасе приостановили выплаты всем получателям грантов федеральной программы развития широкополосного интернета, в том числе космической компании SpaceX. Она должна была получить около $109 млн на подключение почти 64 тыс. локаций через спутниковую сеть Starlink. Решение действует с августа, а работу Техасского офиса развития широкополосного доступа проверяет государственный аудитор, сообщает Fortune.

Изменение правил программы

Техас получил примерно $3,3 млрд по федеральной программе Broadband Equity, Access and Deployment, созданной Конгрессом США в 2021 году для обеспечения высокоскоростным интернетом недостаточно охваченных районов, прежде всего сельских. Первоначальный план штата, одобренный федеральными регуляторами в 2024 году, называл оптоволокно приоритетной технологией, а спутниковый интернет — ненадежным вариантом, который следует использовать только в крайнем случае.

После пересмотра правил администрацией Дональда Трампа в 2025 году штат перешел к технологически нейтральному подходу. Новая версия плана предусматривала спутниковое подключение для 27% из примерно 243 тыс. локаций, финансируемых программой. По данным Telecompetitor, план предусматривал расходы в размере около $1,26 млрд.

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Вопросы к условиям финансирования

Грант SpaceX стал крупнейшим в Техасе по количеству локаций. В то же время данные Ookla свидетельствуют, что в первой половине 2026 года федеральному минимальному показателю скорости широкополосного интернета соответствовала примерно треть пользователей Starlink в штате, проводивших тесты. Для проводного интернета этот показатель составлял около 70%.

На слушаниях 24 июня председатель комитета Сената Техаса по вопросам бизнеса и торговли, республиканец Чарльз Швертнер, заявил, что офис развития широкополосного доступа увеличил долю авансовых выплат для компаний, предоставляющих услуги через низкоорбитальные спутники. Другие поставщики, по его словам, получали финансирование частями.

Директор офиса Брайант Клейтон во время слушаний заявил, что пересмотреть структуру выплат попросил офис губернатора Грега Эбботта. Офис губернатора отверг предоставление преимущества SpaceX и заявил, что решение принял профильный офис, ориентируясь на практику других штатов. Законодательные лидеры Техаса должны рассмотреть выводы аудитора на сессии, которая начнется в январе.

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