得州暂停向联邦宽带互联网发展计划的所有拨款受助方支付款项，其中包括太空公司SpaceX。该公司原计划获得约1.09亿美元，用于通过Starlink卫星网络连接近6.4万个地点。该决定自8月起生效，得州宽带接入发展办公室的工作正接受州审计员审查，《财富》报道。

计划规则变更

得州根据联邦“宽带公平、接入和部署”计划获得约33亿美元。该计划由美国国会于2021年设立，旨在为覆盖不足的地区，主要是农村地区，提供高速互联网。该州最初的计划于2024年获联邦监管机构批准，将光纤列为优先技术，并将卫星互联网称为不可靠的选择，仅应在万不得已时使用。

唐纳德·特朗普政府于2025年修订规则后，该州转向技术中立的方式。新版计划规定，为该计划资助的约24.3万个地点中的27%提供卫星连接。据Telecompetitor报道，该计划预计支出约12.6亿美元。

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对融资条件的疑问

SpaceX获得的拨款按地点数量计算成为得州最大的拨款。同时，Ookla数据显示，2026年上半年，在该州进行测速的Starlink用户中，约三分之一达到了联邦宽带互联网最低速度标准。对于有线互联网，这一比例约为70%。

在6月24日的听证会上，得州参议院商业和贸易委员会主席、共和党人查尔斯·施韦特纳表示，宽带接入发展办公室提高了向通过低地球轨道卫星提供服务的公司支付预付款的比例。他说，其他供应商则分期获得资金。

该办公室主任布赖恩特·克莱顿在听证会上表示，州长格雷格·阿博特的办公室要求审查付款结构。州长办公室否认给予SpaceX优待，并表示该决定由主管办公室作出，参考了其他州的做法。得州立法机构领导人将在1月开始的会议上审议审计员的结论。

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