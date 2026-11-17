Google zmienił nazwę swojego agenta AI Spark na Tasks w Gemini i otworzył bezpłatny dostęp do tej funkcji dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Korei, Australii i Indiach. Umożliwia ona zlecanie Gemini planowania posiłków, zarządzania kalendarzem oraz wyszukiwania w poczcie regularnych wydatków, z których użytkownik może zrezygnować.

Jak informuje The Verge, Tasks działa na nowym modelu sztucznej inteligencji Gemini 4 Hydrogen. Wcześniej Spark, zaprezentowany w maju, był dostępny wyłącznie dla subskrybentów Google AI Pro i Ultra.

Dostępność Tasks

Aby skorzystać z nowego trybu, należy otworzyć Gemini i na stronie głównej przełączyć tryb z Chat na Tasks.

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W Stanach Zjednoczonych agent może także dzwonić do firm, aby porównywać ceny i sprawdzać dostępność produktów. Ponadto może kupować towary przez Google Pay i logować się do kont obsługiwanych przez Google Password Manager. Użytkownicy w USA mogą wysyłać zadania do Gemini e-mailem na adres [email protected] lub w wiadomościach tekstowych.

Potwierdzenia zakupów

Google poinformował, że Gemini będzie wykonywać zadania w sprzętowo odizolowanej maszynie wirtualnej przypisanej do konkretnego konta i niedostępnej dla innych użytkowników. Podczas wykonywania zadania użytkownik może również dodawać instrukcje dla agenta.

W przypadku bardziej wrażliwych działań, w tym kupowania towarów, Gemini wstrzyma wykonywanie zadania i poprosi o zgodę przed sfinalizowaniem operacji.

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