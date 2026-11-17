Google переименовала своего ИИ-агента Spark в Tasks в Gemini и открыла бесплатный доступ к функции для пользователей в США, Канаде, Японии, Корее, Австралии и Индии. Она позволяет поручать Gemini планирование питания, управление календарем и поиск в почте регулярных расходов, от которых пользователь может отказаться.

Как сообщает The Verge, Tasks работает на новой модели искусственного интеллекта Gemini 4 Hydrogen. Ранее Spark, представленный в мае, был доступен только подписчикам Google AI Pro и Ultra.

Доступность Tasks

Чтобы воспользоваться новым режимом, необходимо открыть Gemini и на главной странице переключить режим с Chat на Tasks.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В США агент также может звонить в компании, чтобы сравнивать цены и проверять наличие товаров. Кроме того, он способен покупать товары через Google Pay и входить в учетные записи с поддержкой Google Password Manager. Американские пользователи могут отправлять задания Gemini по электронной почте на адрес [email protected] или в текстовых сообщениях.

Подтверждения для покупок

Google заявила, что Gemini будет выполнять задания в аппаратно изолированной виртуальной машине, выделенной для конкретной учетной записи и недоступной другим пользователям. Во время выполнения поручения пользователь также может добавлять агенту инструкции.

Для более чувствительных действий, включая покупку товаров, Gemini будет приостанавливать выполнение задания и запрашивать разрешение перед завершением операции.

Читай нас в