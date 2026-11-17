Google将其AI代理Spark更名为Gemini中的Tasks，并向美国、加拿大、日本、韩国、澳大利亚和印度的用户免费开放该功能。该功能允许用户让Gemini进行膳食规划、日历管理，以及在邮件中搜索用户可以取消的定期支出。

据The Verge报道，Tasks基于新的Gemini 4 Hydrogen人工智能模型运行。此前，于5月推出的Spark仅面向Google AI Pro和Ultra订阅用户开放。

Tasks的可用性

要使用这一新模式，用户需要打开Gemini，并在主页上将模式从Chat切换为Tasks。

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在美国，该代理还可以致电公司，以比较价格并核查商品库存。此外，它能够通过Google Pay购买商品，并登录支持Google Password Manager的账户。美国用户可以通过电子邮件向[email protected]发送任务给Gemini，或通过短信发送。

购买确认

Google表示，Gemini将在为特定账户分配且其他用户无法访问的硬件隔离虚拟机中执行任务。在执行委托期间，用户也可以向代理添加指令。

对于包括购买商品在内的更敏感操作，Gemini会暂停执行任务，并在完成交易前请求许可。

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