Стартап Cognition представил Devin Bots — инструмент для разработки программного обеспечения, который координирует команды ИИ-агентов Devin при работе над сложными проектами в течение нескольких дней или недель. Например, бот может распределить между агентами задачи по созданию Android-версии приложения для iPhone и поддерживать ее актуальность после изменений в версии для iPhone.

Как сообщает Fortune, Devin Bots созданы специально для разработки ПО. Генеральный директор Cognition Скотт Ву назвал «самоуправляемое программное обеспечение» направлением развития отрасли, подчеркнув, что человек все равно будет определять цели работы системы.

Работа в команде и выбор моделей

По данным компании, бот может присоединяться к Slack как отдельный участник команды, сохранять контекст работы в течение недель и обращаться к людям, если он заблокирован или нуждается в решении. Несколько сотрудников могут взаимодействовать с одним ботом, в том числе через iMessage.

Ву заявил, что Devin Bots не привязаны к моделям одной лаборатории. Система подбирает модели для планирования, дизайна, работы с компьютером и других этапов проекта, а для рутинного написания кода может использовать более быстрые и дешевые модели. Каждому боту также можно установить отдельный бюджет и оценивать результаты его работы.

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Конкуренция и контроль доступа

OpenAI представила постоянно активного агента Dots, который интегрируется с Codex для управления командами агентов во время разработки ПО. Anthropic имеет похожий продукт Duet, совместимый с Claude Code. Для Cognition эти компании одновременно являются поставщиками моделей и конкурентами, поскольку усовершенствования Codex и Claude Code могут снизить потребность клиентов в Devin.

Cognition сообщила, что использование Bots среди десятков клиентов раннего доступа, включая Decagon, Fireworks AI и Reducto, за две недели выросло в десять раз. Компания также заявила, что в сентябре ее годовой темп дохода превысил $1 млрд. По словам генерального директора Citigroup Джейн Фрейзер, продуктом Devin пользуются 14 тысяч инженеров банка.

Боты работают на отдельных облачных компьютерах и не имеют доступа к паролям и ключам на ноутбуках инженеров, заявил Ву. Администраторы определяют доступные для каждого бота репозитории кода и инструменты, а команды могут устанавливать, какие изменения требуют проверки человеком, а какие низкорисковые правки разрешено автоматически одобрять и объединять с кодом.

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