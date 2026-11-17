初创公司Cognition推出了Devin Bots——一款软件开发工具，可在数天或数周内协调Devin AI智能体团队处理复杂项目。例如，一个机器人可以将为iPhone应用创建Android版本的任务分配给不同智能体，并在iPhone版本发生变化后保持其更新。

据《财富》报道，Devin Bots专为软件开发而创建。Cognition首席执行官斯科特·吴称，“自动驾驶软件”是行业的发展方向，并强调人类仍将决定系统工作的目标。

团队协作与模型选择

该公司表示，机器人可以作为独立团队成员加入Slack，在数周内保留工作上下文，并在其受阻或需要作出决定时向人类寻求帮助。多名员工可以与同一个机器人互动，包括通过iMessage。

吴表示，Devin Bots不依赖于某一家实验室的模型。该系统会为规划、设计、计算机操作及项目其他阶段选择模型，而在常规代码编写中可使用更快且更便宜的模型。每个机器人还可以设置单独的预算，并评估其工作成果。

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竞争与访问控制

OpenAI推出了始终处于活跃状态的智能体Dots，该智能体与Codex集成，可在软件开发期间管理智能体团队。Anthropic拥有类似产品Duet，与Claude Code兼容。对Cognition而言，这些公司既是模型供应商，也是竞争对手，因为Codex和Claude Code的改进可能会降低客户对Devin的需求。

Cognition称，在包括Decagon、Fireworks AI和Reducto在内的数十家早期访问客户中，Bots的使用量在两周内增长了十倍。该公司还表示，其9月的年化收入运行率超过10亿美元。花旗集团首席执行官简·弗雷泽表示，该银行有1.4万名工程师在使用Devin产品。

吴表示，这些机器人在独立的云计算机上运行，无法访问工程师笔记本电脑上的密码和密钥。管理员决定每个机器人可访问的代码仓库和工具，团队则可以设定哪些变更需要人工审核，以及哪些低风险编辑可以自动批准并合并到代码中。

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