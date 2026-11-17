对引力波信号的分析发现了一类黑洞，它们可能是在大质量恒星坍缩后、未发生超新星爆发的情况下形成的。Space.com报道称，该结论援引了一项发表于《Physical Review D》期刊的研究。

黑洞并合数据

研究人员分析了过去十年间由LIGO、Virgo和KAGRA探测器网络记录的257次黑洞并合中的质量分布。自LIGO于2015年首次探测到引力波以来，该网络已发现超过300次黑洞碰撞。

在该样本中，质量约为太阳质量十倍的黑洞占75%。与此同时，科学家发现质量在12至16个太阳质量之间的天体数量不足。研究人员认为，质量分布中的这一缺口可能与大质量恒星死亡前的内部物理特性有关。

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天体的可能起源

传统模型认为，在耗尽热核聚变燃料后，大质量恒星的核心会收缩，冲击波会引发超新星爆发。随后，坍缩的核心可能变成黑洞。

新研究表明，部分恒星可能不会发生爆炸，而是直接坍缩成黑洞。这类“失败的超新星”的存在目前尚未得到直接证实，但受到理论模型的支持。研究人员还研究了并合中黑洞的自旋速率，发现质量约为十个太阳质量的天体可能具有独立的自旋速率范围。这可能表明它们具有共同起源。

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