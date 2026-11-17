Анализ сигналов гравитационных волн выявил популяцию черных дыр, которая могла сформироваться после коллапса массивных звезд без взрыва сверхновой. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Physical Review D.

Данные о слияниях черных дыр

Исследователи проанализировали распределение масс в 257 слияниях черных дыр, зафиксированных сетью детекторов LIGO, Virgo и KAGRA за последние десять лет. С тех пор как LIGO впервые зарегистрировал гравитационные волны в 2015 году, сеть обнаружила более 300 столкновений черных дыр.

В выборке черные дыры с массой примерно в десять раз больше массы Солнца составляли 75%. В то же время ученые выявили нехватку объектов с массой от 12 до 16 солнечных масс. По их мнению, такой пробел в распределении масс может быть связан с особенностями внутренней физики массивных звезд перед их гибелью.

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Вероятное происхождение объектов

Обычная модель предполагает, что после исчерпания топлива для термоядерного синтеза ядро массивной звезды сжимается, а ударная волна вызывает взрыв сверхновой. После этого сколлапсировавшее ядро может стать черной дырой.

Новое исследование предполагает, что часть звезд могла не взрываться, а напрямую коллапсировать в черные дыры. Существование таких «неудавшихся сверхновых» пока не имеет прямого подтверждения, однако поддерживается теоретическими моделями. Исследователи также изучили скорости вращения черных дыр в слияниях и обнаружили, что объекты массой около десяти солнечных масс, вероятно, имеют отдельный диапазон скоростей вращения. Это может указывать на их общее происхождение.

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