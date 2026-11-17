Analiza sygnałów fal grawitacyjnych ujawniła populację czarnych dziur, która mogła powstać po zapadnięciu się masywnych gwiazd bez wybuchu supernowej. Informuje o tym Space.com, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Physical Review D.

Dane dotyczące zlewań czarnych dziur

Naukowcy przeanalizowali rozkład mas w 257 zlaniach czarnych dziur zarejestrowanych przez sieć detektorów LIGO, Virgo i KAGRA w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Od czasu gdy LIGO po raz pierwszy zarejestrowało fale grawitacyjne w 2015 roku, sieć wykryła ponad 300 zderzeń czarnych dziur.

W próbie czarne dziury o masie około dziesięciokrotnie większej od masy Słońca stanowiły 75%. Jednocześnie naukowcy wykryli niedobór obiektów o masie od 12 do 16 mas Słońca. Ich zdaniem taka luka w rozkładzie mas może być związana ze specyfiką wewnętrznej fizyki masywnych gwiazd przed ich śmiercią.

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Prawdopodobne pochodzenie obiektów

Standardowy model zakłada, że po wyczerpaniu paliwa do syntezy termojądrowej jądro masywnej gwiazdy kurczy się, a fala uderzeniowa powoduje wybuch supernowej. Następnie zapadnięte jądro może stać się czarną dziurą.

Nowe badanie sugeruje, że część gwiazd mogła nie eksplodować, lecz bezpośrednio zapaść się w czarne dziury. Istnienie takich „nieudanych supernowych” nie ma obecnie bezpośredniego potwierdzenia, jednak jest wspierane przez modele teoretyczne. Badacze przeanalizowali również prędkości obrotu czarnych dziur podczas zlewań i stwierdzili, że obiekty o masie około dziesięciu mas Słońca prawdopodobnie mają odrębny zakres prędkości obrotu. Może to wskazywać na ich wspólne pochodzenie.

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