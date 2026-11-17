NATO po raz pierwszy publicznie opublikowało zaktualizowane podstawowe wymogi dotyczące odporności dla państw członkowskich, które mają pomóc im przygotować się na długotrwały kryzys. Przewidują one zapewnienie bezpieczeństwa i dobrobytu ludności, ciągłości działania rządu oraz zdolności do zarządzania masowym napływem ludzi.

Fortune poinformował o tym, powołując się na zaktualizowane wymogi Sojuszu z 17 września. Takie dokumenty były rozpowszechniane w NATO przez około dekadę, jednak w 2026 roku po raz pierwszy udostępniono je publicznie. NATO wyjaśniło, że dąży do poszerzenia społeczności zaangażowanej w kwestie odporności oraz wypracowania wspólnego rozumienia odpowiednich działań.

Ciągłość działania państwa

Wśród wymogów znajduje się dostępność infrastruktury na potrzeby obrony narodowej i ciągłości funkcjonowania władz państwowych. Państwa członkowskie muszą zapewnić działanie centrum zarządzania kryzysowego chronionego fizycznie i przed oddziaływaniem środowiska, aby kluczowe usługi mogły być nadal świadczone.

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Dokument przewiduje również odporne dostawy energii oraz zdolność do kontrolowania zorganizowanego i niezorganizowanego przemieszczania się ludzi, w tym w warunkach masowego napływu ludności. Osobno wskazano potrzebę funkcjonowania systemów transportowych i chronionych cywilnych usług komunikacyjnych.

Zapasy wody, żywności i krwi

NATO wskazało na konieczność utrzymywania dostaw żywności i wody podczas długotrwałego kryzysu. Piąty podstawowy wymóg dotyczy gotowości na masowe ofiary i kryzysy w ochronie zdrowia. Przewiduje on stworzenie kompleksowej bazy danych o możliwościach i potencjale cywilnego i wojskowego systemu ratownictwa medycznego.

Sojusz zaleca również tworzenie zapasów krwi, produktów farmaceutycznych i innych materiałów medycznych oraz organizowanie ich dostaw. We wstępie do zaktualizowanych wymogów NATO stwierdziło, że sojusznicy wzmacniają odporność z powodu częstszych ataków hybrydowych na społeczeństwa, infrastrukturę i sieci cyfrowe.

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