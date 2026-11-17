НАТО вперше публічно оприлюднило оновлені базові вимоги до стійкості для держав-членів, які мають допомогти їм підготуватися до тривалої кризи. Вони передбачають забезпечення безпеки та добробуту населення, безперервність роботи уряду й спроможність управляти масовим припливом людей.

Про це Fortune повідомляє з посиланням на оновлені вимоги Альянсу від 17 вересня. Такі документи поширювалися в НАТО протягом приблизно десятиліття, однак у 2026 році їх уперше зробили доступними для громадськості. У НАТО пояснили, що прагнуть розширити спільноту, залучену до питань стійкості, та сформувати спільне розуміння відповідних зусиль.

Безперервність роботи держави

Серед вимог — наявність інфраструктури для національної оборони та безперервності державного управління. Країни-члени мають забезпечити роботу центру кризового управління, захищеного фізично та від впливу довкілля, щоб критично важливі послуги могли надаватися й надалі.

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Документ також передбачає стійке енергопостачання та здатність контролювати організоване й неорганізоване переміщення людей, зокрема в умовах масового припливу населення. Окремо визначено потребу в роботі транспортних систем і захищених цивільних комунікаційних сервісах.

Запаси води, продовольства й крові

НАТО вказало на необхідність підтримувати постачання продовольства та води протягом тривалої кризи. П'ята базова вимога стосується готовності до масових втрат і криз у сфері охорони здоров'я. Вона передбачає створення комплексної бази даних про можливості та потужності цивільної й військової медичної системи екстреної допомоги.

Альянс також рекомендує створювати запаси крові, фармацевтичних препаратів та інших медичних матеріалів і налагоджувати їх постачання. У вступі до оновлених вимог НАТО зазначило, що союзники посилюють стійкість через частіші гібридні атаки на суспільства, інфраструктуру та цифрові мережі.

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