НАТО впервые публично обнародовало обновленные базовые требования к устойчивости для государств-членов, которые должны помочь им подготовиться к длительному кризису. Они предусматривают обеспечение безопасности и благополучия населения, непрерывности работы правительства и способности управлять массовым притоком людей.

Об этом Fortune сообщает со ссылкой на обновленные требования Альянса от 17 сентября. Такие документы распространялись в НАТО в течение примерно десятилетия, однако в 2026 году их впервые сделали доступными для общественности. В НАТО объяснили, что стремятся расширить сообщество, вовлеченное в вопросы устойчивости, и сформировать общее понимание соответствующих усилий.

Непрерывность работы государства

Среди требований — наличие инфраструктуры для национальной обороны и непрерывности государственного управления. Страны-члены должны обеспечить работу центра кризисного управления, защищенного физически и от воздействия окружающей среды, чтобы критически важные услуги могли предоставляться и дальше.

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Документ также предусматривает устойчивое энергоснабжение и способность контролировать организованное и неорганизованное перемещение людей, в частности в условиях массового притока населения. Отдельно определена необходимость работы транспортных систем и защищенных гражданских коммуникационных сервисов.

Запасы воды, продовольствия и крови

НАТО указало на необходимость поддерживать поставки продовольствия и воды в течение длительного кризиса. Пятое базовое требование касается готовности к массовым потерям и кризисам в сфере здравоохранения. Оно предусматривает создание комплексной базы данных о возможностях и мощностях гражданской и военной системы экстренной медицинской помощи.

Альянс также рекомендует создавать запасы крови, фармацевтических препаратов и других медицинских материалов и налаживать их поставки. Во введении к обновленным требованиям НАТО отметило, что союзники усиливают устойчивость из-за более частых гибридных атак на общества, инфраструктуру и цифровые сети.

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