Кира Голдберг переходит из Netflix и вместе с продюсером Доном Грейнджером возглавит Paramount Motion Picture Group. Джесси Эрмана повысили до президента Warner Bros. Motion Picture Group. О кадровых решениях сообщает Variety.

Руководители студий

В Netflix Голдберг занимала должность вице-президента по фильмам для религиозной, праздничной, молодежной и семейной аудитории. Она работала над картинами «Не смотрите наверх» Адама Маккея, «Проект „Адам“» и предстоящим криминальным триллером «The Take» с Дензелом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном.

Грейнджер продюсировал в Skydance, в частности, фильмы «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся», «Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Старая гвардия 2» и «Matchbox: Фильм». Эрман, имеющий 20-летний опыт работы в студиях, в последнее время работал над «Minecraft в кино» и «Грешниками» Райана Куглера.

Майкл Айрленд, ранее присоединившийся к Warner Bros. после увольнения из Paramount, останется президентом по производству Warner Bros. и будет подчиняться Эрману.

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Отдельные бренды и совместная дистрибуция

Сопредседатели Skydance Motion Picture Group Дана Голдберг и Джош Гринстин в обращении к сотрудникам заявили, что Paramount Pictures и Warner Bros. Pictures сохранят отдельный статус. По их словам, анимационные и специализированные лейблы также будут работать отдельно и иметь собственные творческие задачи. Компания планирует выпускать 30 фильмов в год.

В то же время Шон Барбер и Марк Виане будут отвечать соответственно за внутреннюю и международную дистрибуцию для обеих студий. Они будут подчиняться президенту по мировому маркетингу и дистрибуции Джошу Голдстину. После повышения Барбера и Виане Джефф Голдстин, проработавший в Warner Bros. Pictures 48 лет и возглавлявший глобальную кинопрокатную дистрибуцию, уйдет на пенсию. Ожидается, что он перейдет на консультативную должность.

Изменения в анимации

Билл Дамасчке покинет Warner Bros. Pictures Animation после переходного периода, чтобы сосредоточиться на продюсировании. Временно Дженнифер Додж и Трейси Балтазор будут курировать анимационное направление обеих студий, а Крис Лихи продолжит руководить повседневной работой Warner Bros. Pictures Animation.

Джон Лассетер останется руководителем Skydance Animation вместе с президентом подразделения Холли Эдвардс. Компанию также покинет главный директор по бизнесу Warner Bros. Pictures Тед Лим. Джош Сильверман возглавит направление потребительских товаров и издательской деятельности, а Марк Кауфман продолжит курировать театральные проекты, в том числе бродвейскую постановку «The Lost Boys».

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