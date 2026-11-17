Kira Goldberg odchodzi z Netflixa i wraz z producentem Donem Grangerem pokieruje Paramount Motion Picture Group. Jesse Ehrman został awansowany na stanowisko prezesa Warner Bros. Motion Picture Group. O decyzjach kadrowych informuje Variety.

Szefowie studiów

W Netflixie Goldberg pełniła funkcję wiceprezeski ds. filmów dla odbiorców religijnych, świątecznych, młodzieżowych i rodzinnych. Pracowała przy filmach „Nie patrz w górę” Adama McKaya, „Projekt Adam” oraz nadchodzącym kryminalnym thrillerze „The Take” z Denzelem Washingtonem i Robertem Pattinsonem.

Granger produkował w Skydance m.in. filmy „Jack Reacher: Nigdy nie wracaj”, „Mission: Impossible – Rogue Nation”, „The Old Guard 2” i „Matchbox: Film”. Ehrman, który ma 20-letnie doświadczenie w pracy w studiach, ostatnio pracował nad „Minecraft: Film” oraz „Grzesznikami” Ryana Cooglera.

Michael Ireland, który wcześniej dołączył do Warner Bros. po zwolnieniu z Paramount, pozostanie prezesem produkcji Warner Bros. i będzie podlegał Ehrmanowi.

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Odrębne marki i wspólna dystrybucja

Współprzewodniczący Skydance Motion Picture Group, Dana Goldberg i Josh Greenstein, oświadczyli w komunikacie do pracowników, że Paramount Pictures i Warner Bros. Pictures zachowają odrębny status. Według nich również marki animacyjne i specjalistyczne będą działać osobno oraz będą miały własne zadania twórcze. Firma planuje wydawać 30 filmów rocznie.

Jednocześnie Sean Barber i Marc Viane będą odpowiadać, odpowiednio, za dystrybucję krajową i międzynarodową dla obu studiów. Będą podlegać Joshowi Goldsteinowi, prezesowi ds. światowego marketingu i dystrybucji. Po awansie Barbera i Viane’a Jeff Goldstein, który przepracował w Warner Bros. Pictures 48 lat i kierował globalną dystrybucją kinową, przejdzie na emeryturę. Oczekuje się, że obejmie rolę doradczą.

Zmiany w animacji

Bill Damaschke opuści Warner Bros. Pictures Animation po okresie przejściowym, aby skoncentrować się na produkcji. Tymczasowo Jennifer Dodge i Traci Baltazor będą nadzorować pion animacji obu studiów, a Chris Leahy będzie nadal kierować codzienną działalnością Warner Bros. Pictures Animation.

John Lasseter pozostanie szefem Skydance Animation wraz z prezeską działu Holly Edwards. Firmę opuści również dyrektor ds. biznesowych Warner Bros. Pictures Ted Lim. Josh Silverman pokieruje działem produktów konsumenckich i działalności wydawniczej, a Mark Kaufman nadal będzie nadzorował projekty teatralne, w tym broadwayowską produkcję „The Lost Boys”.

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