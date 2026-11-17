基拉·戈德伯格将离开Netflix，并与制片人唐·格兰杰共同领导派拉蒙电影集团。杰西·埃尔曼获晋升为华纳兄弟电影集团总裁。Variety报道了这些人事决定。

电影公司管理层

在Netflix，戈德伯格担任面向宗教、节日、青年和家庭观众电影业务的副总裁。她曾参与亚当·麦凯的《不要抬头》、《亚当计划》，以及由丹泽尔·华盛顿和罗伯特·帕丁森主演、即将上映的犯罪惊悚片《The Take》。

格兰杰曾在Skydance担任制片人，参与制作的影片包括《侠探杰克：永不回头》、《碟中谍5：神秘国度》、《永生守卫2》和《Matchbox：电影》。拥有20年电影公司工作经验的埃尔曼近期参与了《我的世界大电影》及瑞恩·库格勒的《罪人》。

迈克尔·爱尔兰此前在被派拉蒙解雇后加入华纳兄弟，他将继续担任华纳兄弟制作总裁，并向埃尔曼汇报。

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独立品牌与联合发行

Skydance电影集团联席主席达娜·戈德伯格和乔什·格林斯坦在致员工的信中表示，派拉蒙影业和华纳兄弟影业将保持独立地位。他们表示，动画和专业厂牌也将独立运营，并拥有各自的创意任务。公司计划每年发行30部电影。

与此同时，肖恩·巴伯和马克·维亚内将分别负责两家电影公司的国内和国际发行。他们将向全球营销与发行总裁乔什·戈德斯坦汇报。巴伯和维亚内获得晋升后，在华纳兄弟影业工作了48年、曾负责全球院线发行的杰夫·戈德斯坦将退休。预计他将转任顾问职务。

动画业务变动

比尔·达马施克将在过渡期后离开华纳兄弟动画公司，专注于制片工作。詹妮弗·道奇和特蕾西·巴尔塔佐将暂时负责两家电影公司的动画业务，克里斯·莱希将继续管理华纳兄弟动画公司的日常运营。

约翰·拉塞特将与该部门总裁霍莉·爱德华兹一起继续担任Skydance动画公司的负责人。华纳兄弟影业首席商务官泰德·利姆也将离开公司。乔什·西尔弗曼将领导消费品和出版业务，而马克·考夫曼将继续监督舞台项目，包括百老汇作品《The Lost Boys》。

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