В Вашингтоне Белый дом официально выдвинул генерала Кристофера ЛаНива на должность начальника штаба Армии США. Президент Дональд Трамп также номинировал генерал-лейтенанта Маркуса Эванса на должность заместителя начальника штаба армии, которую сейчас занимает ЛаНив.

ЛаНив исполнял обязанности руководителя армии

Как сообщает Breaking Defense, информацию о выдвижении кандидатур обнародовали в уведомлении для Конгресса. В течение нескольких месяцев ЛаНив одновременно занимал должность заместителя начальника штаба и исполнял обязанности начальника штаба армии.

Он стал исполняющим обязанности высшего военного руководителя армии после того, как министр обороны Пит Хегсет в апреле отстранил от должности предыдущего начальника штаба генерала Рэнди Джорджа. До этого ЛаНив, ранее командовавший 82-й воздушно-десантной дивизией, сменил генерала Джеймса Мингуса на должности заместителя начальника штаба. Мингус ушел в отставку на два года раньше, чем ожидалось. До нынешней должности ЛаНив также был военным помощником Хегсета.

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Изменения в армии и опыт Эванса

На должности исполняющего обязанности ЛаНив ввел руководство «Как воюет армия» по подготовке к конфликту. Кроме того, в армии создали новую структуру исполнительного директора программ по автономным системам, а Командование будущего и концепций переименовали в Командование будущего и автономных систем армии.

Эванс в последнее время работал специальным помощником командующего Тихоокеанским командованием Армии США. Ранее он командовал 25-й пехотной дивизией и был начальником штаба Командования специальных операций США. Также Эванс участвовал в боевых действиях в Афганистане и Ираке.

По данным издания, Армия США сейчас не имеет постоянно утвержденного высшего военного и гражданского руководства. Бывший министр армии Дэн Дрисколл подал в отставку в сентябре, а Адам Телле исполняет обязанности министра. Белый дом еще не выдвинул кандидата на должность постоянного главы ведомства.

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