在华盛顿，白宫正式提名克里斯托弗·拉尼夫将军担任美国陆军参谋长。总统唐纳德·特朗普还提名马库斯·埃文斯中将担任陆军副参谋长一职，该职位目前由拉尼夫担任。

拉尼夫曾代理陆军领导职务

据Breaking Defense报道，有关提名的信息在提交给国会的通知中公布。数月来，拉尼夫同时担任副参谋长并代理陆军参谋长。

在国防部长皮特·赫格塞思于4月解除前任参谋长兰迪·乔治将军的职务后，他成为陆军最高军事领导职务的代理人。在此之前，曾指挥第82空降师的拉尼夫接替詹姆斯·明格斯将军担任副参谋长。明格斯比预期提前两年退休。在担任现职之前，拉尼夫还曾任赫格塞思的军事助理。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

陆军变革与埃文斯的经验

拉尼夫在代理职务期间推出了关于为冲突做准备的《陆军如何作战》指导方针。此外，陆军设立了负责自主系统项目执行主任的新架构，并将未来与概念司令部更名为陆军未来与自主系统司令部。

埃文斯最近担任美国陆军太平洋司令部司令的特别助理。此前，他曾指挥第25步兵师，并担任美国特种作战司令部参谋长。埃文斯还曾参加阿富汗和伊拉克的作战行动。

该媒体称，美国陆军目前没有获得永久确认的最高军事和文职领导层。前陆军部长丹·德里斯科尔于9月辞职，亚当·特莱正在代理部长职务。白宫尚未提名该部门常任负责人的候选人。

关注我们在