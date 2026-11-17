W Waszyngtonie Biały Dom oficjalnie nominował generała Christophera LaNeve'a na stanowisko szefa sztabu Armii USA. Prezydent Donald Trump nominował również generała porucznika Marcusa Evansa na stanowisko zastępcy szefa sztabu armii, które obecnie zajmuje LaNeve.

LaNeve pełnił obowiązki szefa armii

Jak podaje Breaking Defense, informacje o nominacjach opublikowano w zawiadomieniu dla Kongresu. Przez kilka miesięcy LaNeve jednocześnie zajmował stanowisko zastępcy szefa sztabu i pełnił obowiązki szefa sztabu armii.

Został pełniącym obowiązki najwyższego wojskowego kierownictwa armii po tym, jak sekretarz obrony Pete Hegseth odwołał w kwietniu ze stanowiska poprzedniego szefa sztabu, generała Randy'ego George'a. Wcześniej LaNeve, który wcześniej dowodził 82. Dywizją Powietrznodesantową, zastąpił generała Jamesa Mingusa na stanowisku zastępcy szefa sztabu. Mingus przeszedł na emeryturę dwa lata wcześniej, niż oczekiwano. Przed objęciem obecnego stanowiska LaNeve był również wojskowym asystentem Hegsetha.

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Zmiany w armii i doświadczenie Evansa

Jako pełniący obowiązki LaNeve wprowadził wytyczne „Jak walczy armia” dotyczące przygotowania do konfliktu. Ponadto w armii utworzono nową strukturę wykonawczego dyrektora programów ds. systemów autonomicznych, a Dowództwo Przyszłości i Koncepcji przemianowano na Dowództwo Przyszłości i Systemów Autonomicznych Armii.

Evans ostatnio pracował jako specjalny asystent dowódcy Dowództwa Pacyfiku Armii USA. Wcześniej dowodził 25. Dywizją Piechoty i był szefem sztabu Dowództwa Operacji Specjalnych USA. Evans brał również udział w działaniach bojowych w Afganistanie i Iraku.

Według publikacji Armia USA obecnie nie ma na stałe zatwierdzonego najwyższego kierownictwa wojskowego i cywilnego. Były sekretarz armii Dan Driscoll podał się do dymisji we wrześniu, a Adam Telle pełni obowiązki sekretarza. Biały Dom nie nominował jeszcze kandydata na stanowisko stałego szefa resortu.

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